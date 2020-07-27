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Ведомства обсуждают вопрос введения статьи за налоговое мошенничество в УК РФ

Ведомства обсуждают вопрос введения статьи за налоговое мошенничество в УК РФ

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7:24   27 Июля 2020
Общество

Ведомства обсуждают вопрос введения статьи за налоговое мошенничество в УК РФ

Ведомства обсуждают вопрос введения статьи за налоговое мошенничество в УК РФ

Уголовный кодекс РФ будет дополнен новой статьей, касающейся налогового мошенничества. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект разрабатывает Генеральная прокуратура, МВД, Федеральная налоговая служба, Следственный комитет и ФНС.

Зампредседателя СК РФ генерал-полковник Елена Леоненко рассказала РИА Новости, что между ведомствами идет дискуссия о введении нового состава преступления. Тема находится на стадии обсуждения и конкретизировать что-то пока рано, отметила она.

Леоненко подчеркнула, что события данной статьи обычно связаны с незаконным возмещением из бюджета НДС.

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Автор: Борис Нестеров
#ук рф #налоговое мошенничество #Леоненко

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