Диппредставительство США в китайском Чэнду спустило флаг

Генеральное консульство США в китайском городе Чэнду по требованию китайских властей прекратило свою работу. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Группа сотрудников дипломатического представительства США покинуло здание около 6:00 (1:00 по Москве). В 6:18 флаг США был спущен. Крайний срок, который дали власти КНР на закрытие генерального консульства, истек в понедельник в 10:00 (5:00 по Москве).

21 июня США потребовали от Китая закрыть генконсульство в американском Хьюстоне. Китайский МИД назвал данное решение политической провокацией. В Госдепе заявляли, что решение закрыть генконсульство связано с защитой интеллектуальной собственности и личной информации граждан США.