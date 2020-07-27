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6:32   27 Июля 2020
Общество

Большинство заболевших COVID-19 выздоравливают без серьезного лечения

Большинство заболевших COVID-19 выздоравливают без серьезного лечения

Подавляющий процент людей, заразившихся коронавирусом, сумели побороть последующую болезнь без какого-либо серьезного медикаментозного вмешательства. Об этом рассказал преподаватель норвежского университета OsloMet Юрий Киселев.

В беседе с изданием "Известия" руководитель курса прикладной фармакологии и фармакотерапии факультета наук о здоровье Киселев заявил, что 98 процентов больных сумели справиться с недугом без каких-либо серьезных препаратов. Для лечения в основном хватало обычных жаропонижающих.

"У нас есть надежный союзник — наш иммунитет, и не стоит его недооценивать", — отметил эксперт.

Однако в борьбе с COVID-19 есть и свои враги, среди которых – паника. Причем паника не только среди больных, но и среди врачей. Также не стоит заниматься самолечением. Всегда нужно консультироваться со специалистами, получать назначения и им следовать.

Отметим, что за все время эпидемии и дальнейшей уже пандемии в РФ было выявлено порядка 812 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко рассказал, как отличить COVID-19 от обычного гриппа у детей. Об этом пишет URA.RU.

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Автор: Илья Романович
#здоровье #наука #лечение #коронавирус #COVID-19

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