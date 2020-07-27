Бразилия планирует приобрести у России вакцину от коронавирусной инфекции

Власти бразильского штата Парана на юге страны заинтересовались российской вакциной от коронавируса. Об этом сообщил посол России в Бразилии Сергей Акопов.

Представитель правительства бразильского штата Парана, глава гражданской канцелярии губернатора Гуто Силва уведомил, что заинтересован в российской вакцине от коронавируса заинтересовала, а также выразил готовность принять участие в ее доработке и испытаниях на своей территории.

Акопов рассказал губернатору штата о последних успешных сдвигах в разработке вакцины от коронавируса в России. Также Москва готова к широкому международному сотрудничеству. Напомним, что на сегодня четыре отечественные вакцины были направлены на финальную стадию испытаний. Ранее медики доказали безопасность препаратов.

Не исключено и дальнейшее распространение препарата в Бразилии.