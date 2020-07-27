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5:14   27 Июля 2020
Общество

Безработные семьи с детьми получат в РФ пособие по 6 тысяч рублей

Безработные семьи с детьми получат в РФ пособие по 6 тысяч рублей

Безработные родители в связи со сложным периодом из-за пандемии коронавируса получат выплаты до шести тысяч рублей. Компенсацию получат несколько миллионов граждан.

Дополнительное пособие предоставляется российским семьям с детьми, не достигшим восемнадцати лет. Его размер составит три тысячи рублей.

Субсидию получат те граждане, которые лишились работы из-за пандемии коронавируса. Если оба родителя или опекуна потеряли место работы, то им обоим будет начислена выплата в размере до шести тысяч рублей.

Инициатором материальной поддержки граждан стал президент России Владимир Путин. Период выплат ограничен до конца лета — поэтому компенсацию можно получить сразу за три месяца.

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Автор: Руслан Неглинный
#выплаты #безработные #коронавирус

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