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4:33   27 Июля 2020
Общество

Пушков рассказал о "детских играх" Зеленского

Пушков рассказал о "детских играх" Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский тянет время, поскольку не хочет и не может выполнять Минские соглашения. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

23 июля Зеленский заявил, что настаивает на детальной расшифровке каждого пункта минских договоренностей.

Глава комитета по информационной политике на своей странице в Twitter отметил, что Зеленский боится заявить Берлину и Парижу о своем отказе выполнять соглашения. Это поставит канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в сложное положение, при котором они не смогут поддержать его. Пересмотреть соглашения они также ему не дадут, подчеркнул Пушков.

Сенатор отметил, что по этой причине Зеленский "выдумывает всякие отсрочки". Действия украинского президента он охарактеризовал как "детские игры".

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Автор: Илья Романович
#пушков #зеленский #Минские согласшения

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