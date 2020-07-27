Петербургским фейерверком в честь Дня ВМФ теперь можно полюбоваться в Сети

Жители Петербурга засняли на видео праздничный фейерверк в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ). Полученными кадрами они поделились в Сети.

За фейерверки 26 июля отвечал салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии, расположившийся в Петропавловской крепости. Он выпустил в небо три тысячи фейерверков.

Над городом расцвели разноцветные огни более пятидесяти видов фейерверков. Купола шаров превысили 300 метров в диаметре.

Видеоролики в соцсетях петербуржцы сопровождали комментариями. Многие писали, что такой красоты в небе над городом никогда не видели.

Петербург с 27 июля переходит к очередной фазе снятия коронавирусных ограничений. Возобновят работу торговые центры, рестораны и частные музеи. Об этом на своей странице "ВКонтакте" рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.