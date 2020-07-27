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3:33   27 Июля 2020
Политика

Германия выступает против приглашения РФ присоединиться к G7

Германия выступает против приглашения РФ присоединиться к G7

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия выступает против предложения о возвращении РФ в "большую семерку". Об этом он заявил в интервью газете Rheinische Post.

Маас отметил, что Германия поддерживает выполнение Минских соглашений. Однако, Берлин продолжает считать республику Крым чатсьюё Украины.

Также глава внешнеполитического ведомства ФРГ подтвердил приверженность Германии формату G7 и G20. Он заявилд, что Берлин выступает против расширения.

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Автор: Ирина Большунова
#германия #g20 #g7

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