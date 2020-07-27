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Первые добровольцы испытают на себе вакцину от COVID-19 в центре "Вектор"

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Первые добровольцы испытают на себе вакцину от COVID-19 в центре "Вектор"

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3:01   27 Июля 2020
Общество

Первые добровольцы испытают на себе вакцину от COVID-19 в центре "Вектор"

Первые добровольцы испытают на себе вакцину от COVID-19 в центре "Вектор"

"Вектор" 27 июля приступит к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19. В первую группу испытуемых войдут десять человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Разрешение на экспериментальные процедуры препарата от коронавируса "Вектор" получил в пятницу, 24 июля. Действие вакцины проверят на 300 испытуемых. Среди них будет около 60 работников центра, рассказал его генеральный директор Ринат Максютов.

Решение о применении вакцины от COVID-19 для массовой вакцинации населения, по информации Максютова, будет принято после положительных результатов, подтверждающих его безопасность. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

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Автор: Илья Романович
#вакцина #пандемия #коронавирус

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