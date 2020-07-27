Опасное ультрафиолетовое излучение грозит ряду регионов России - Вильфанд

Сочи, Адыгея и юг Краснодарского и Ставропольского краев ожидает повышение индекса УФ-излучения до восьми-девяти единиц.В это время следует избегать длительного нахождения под солнцем, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Опасное влияние солнечных лучей ожидается в Орловской, Брянской, Воронежской и Курской областях. Сильные ультрафиолетовые лучи придутся также на Ставрополье, Краснодар, Приморский край, республику Адыгея и Забайкалье, передает ТАСС. Такая аномалия продержится около трех дней. Вильфанд отметил, что это явление очень опасно для человеческой кожи.

Вильфанд отметил, что опасные ультрафиолетовые лучи ожидаются в первые два дня недели в Приморском крае, Владивостоке и Забайкалье. Будет велика вероятность получить солнечные удары и ожоги при долгом нахождении под солнцем.