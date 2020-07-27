Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Первые добровольцы испытают на себе вакцину от COVID-19 в центре "Вектор"

Первые добровольцы испытают на себе вакцину от COVID-19 в центре "Вектор"

 Опасное ультрафиолетовое излучение грозит ряду регионов России - Вильфанд

Опасное ультрафиолетовое излучение грозит ряду регионов России - Вильфанд
Зюганов: политические партии нужно строить по законам пчелиного роя

Зюганов: политические партии нужно строить по законам пчелиного роя

 США для спасения своей экономики понадобился еще один триллион долларов

США для спасения своей экономики понадобился еще один триллион долларов
Contra Magazin: Европа должна перестать поучать Россию

Contra Magazin: Европа должна перестать поучать Россию

 Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан
Первые добровольцы испытают на себе вакцину от COVID-19 в центре "Вектор"

Первые добровольцы испытают на себе вакцину от COVID-19 в центре "Вектор"

 Опасное ультрафиолетовое излучение грозит ряду регионов России - Вильфанд

Опасное ультрафиолетовое излучение грозит ряду регионов России - Вильфанд
Зюганов: политические партии нужно строить по законам пчелиного роя

Зюганов: политические партии нужно строить по законам пчелиного роя

 США для спасения своей экономики понадобился еще один триллион долларов

США для спасения своей экономики понадобился еще один триллион долларов
Contra Magazin: Европа должна перестать поучать Россию

Contra Magazin: Европа должна перестать поучать Россию

 Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан
2:35   27 Июля 2020
Общество

Опасное ультрафиолетовое излучение грозит ряду регионов России - Вильфанд

Опасное ультрафиолетовое излучение грозит ряду регионов России - Вильфанд

Сочи, Адыгея и юг Краснодарского и Ставропольского краев ожидает повышение индекса УФ-излучения до восьми-девяти единиц.В это время следует избегать длительного нахождения под солнцем, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Опасное влияние солнечных лучей ожидается в Орловской, Брянской, Воронежской и Курской областях. Сильные ультрафиолетовые лучи придутся также на Ставрополье, Краснодар, Приморский край, республику Адыгея и Забайкалье, передает ТАСС. Такая аномалия продержится около трех дней. Вильфанд отметил, что это явление очень опасно для человеческой кожи.

Вильфанд отметил, что опасные ультрафиолетовые лучи ожидаются в первые два дня недели в Приморском крае, Владивостоке и Забайкалье. Будет велика вероятность получить солнечные удары и ожоги при долгом нахождении под солнцем.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #жара #вильфанд #ЮГ

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...