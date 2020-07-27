Зюганов: политические партии нужно строить по законам пчелиного роя

Законы пчелиного роя идеально подходят для строительства политических партий. Так считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

О пчеловодстве Зюганов знает не понаслышке. Этим делом занимались несколько поколений его семьи. Сам политик даже издал книгу под названием "На пасеке у Зюганова". Информацией об этом поделилось РИА Новости.

Глава КПРФ отметил, что пчелы должны слушаться матку. Ей никто не может перечить и возражать. Двух маток в рое не бывает. Одна из них обязательно попытается проткнуть жалом другую, рассказал Зюганов в эфире телеканала "Россия-1"

Лидер коммунистов заявил, что в его партии сейчас порядок. В КПРФ, по его словам, пришло много молодых и ответственных ребят.