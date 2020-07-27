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США для спасения своей экономики понадобился еще один триллион долларов

США для спасения своей экономики понадобился еще один триллион долларов

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1:32   27 Июля 2020
Экономика

США для спасения своей экономики понадобился еще один триллион долларов

США для спасения своей экономики понадобился еще один триллион долларов

Республиканцы в сенате конгресса разработали проект нового пакета мер для спасения экономики США. Они предполагают израсходовать еще один триллион долларов. Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Министр отметил, что инициативу республиканцев одобрили в Белом доме. В настоящее время авторы проекта прорабатывают технические вопросы, после чего документ будет представлен на обсуждение демократам. Мнучин сомневается, что те одобрят предложение о сокращении налога на заработную плату. Информацией об этом поделилось агентство Associated Press.

Американские власти в марте нынешнего года решили выделить два триллиона долларов для спасения экономики на фоне пандемии. Деньги, в частности, должны были пойти на поддержку больниц и помощь бизнесу.

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Автор: Василий Пименов
#сша #мнучин #триллион долларов #спасение экономики #американская экономика

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