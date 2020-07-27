Победа на терроризмом должна поощряться Нобелевской премией - Кадыров

Победа над терроризмом должна награждаться Нобелевской премией. Однако вместо этого США вводят запретные меры, хотя сами не способны справиться с бандитизмом на Ближнем Востоке, завил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам чеченского лидера, ему должны присудить Нобелевскую премию за то, что он искоренил международный терроризм и остановил войну.

"Нобелевскую премию мне надо дать за победу над терроризмом", - заявил Кадыров.

Политик убежден, что в отличие от России, США не могут никак повлиять на ситуацию с развитием терроризма на Ближнем Востоке. По его словам, в Афганистане, Сирии и Ираке каждый день под руководством Соединенных Штатов убивают людей. Глава Чечни также отметил, что в республике вообще не нарушаются права человека, а наоборот, соблюдаются, сообщает ФАН.