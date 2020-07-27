Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Победа на терроризмом должна поощряться Нобелевской премией - Кадыров

Победа на терроризмом должна поощряться Нобелевской премией - Кадыров

 Россияне получат дополнительные льготы и пособия летом и осенью 2020 года

Россияне получат дополнительные льготы и пособия летом и осенью 2020 года
США для спасения своей экономики понадобился еще один триллион долларов

США для спасения своей экономики понадобился еще один триллион долларов

 ЦПВС: шесть населенных пунктов в Сирии были обстреляны террористами за сутки

ЦПВС: шесть населенных пунктов в Сирии были обстреляны террористами за сутки
Contra Magazin: Европа должна перестать поучать Россию

Contra Magazin: Европа должна перестать поучать Россию

 Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан
Победа на терроризмом должна поощряться Нобелевской премией - Кадыров

Победа на терроризмом должна поощряться Нобелевской премией - Кадыров

 Россияне получат дополнительные льготы и пособия летом и осенью 2020 года

Россияне получат дополнительные льготы и пособия летом и осенью 2020 года
США для спасения своей экономики понадобился еще один триллион долларов

США для спасения своей экономики понадобился еще один триллион долларов

 ЦПВС: шесть населенных пунктов в Сирии были обстреляны террористами за сутки

ЦПВС: шесть населенных пунктов в Сирии были обстреляны террористами за сутки
Contra Magazin: Европа должна перестать поучать Россию

Contra Magazin: Европа должна перестать поучать Россию

 Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан
0:58   27 Июля 2020
Общество

Победа на терроризмом должна поощряться Нобелевской премией - Кадыров

Победа на терроризмом должна поощряться Нобелевской премией - Кадыров

Победа над терроризмом должна награждаться Нобелевской премией. Однако вместо этого США вводят запретные меры, хотя сами не способны справиться с бандитизмом на Ближнем Востоке, завил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам чеченского лидера, ему должны присудить Нобелевскую премию за то, что он искоренил международный терроризм и остановил войну.

"Нобелевскую премию мне надо дать за победу над терроризмом", - заявил Кадыров.

Политик убежден, что в отличие от России, США не могут никак повлиять на ситуацию с развитием терроризма на Ближнем Востоке. По его словам, в Афганистане, Сирии и Ираке каждый день под руководством Соединенных Штатов убивают людей. Глава Чечни также отметил, что в республике вообще не нарушаются права человека, а наоборот, соблюдаются, сообщает ФАН.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#сша #рф #кадыров #чечня

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...