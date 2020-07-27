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0:30   27 Июля 2020
Политика

ЦПВС: шесть населенных пунктов в Сирии были обстреляны террористами за сутки

ЦПВС: шесть населенных пунктов в Сирии были обстреляны террористами за сутки

Населенные пункты в трех сирийских провинциях Латакия, Алеппо и Идлиб были обстреляны боевиками запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра". Об этом заявил глава ЦПВС Александр Щербицкий.

Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии отметил, что со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований за последние сутки обстрелы не были зафиксированы. Зато террористы группировки "Джебхат ан-Нусра" атаковали населенные пункты в трех провинциях САР. Были обстреляны Тель-Мардих, Икко, Бсакла, Мелладжа, Арбих и Хан-Туман.

Щербицкий также рассказал о патрулировании Алеппо сотрудниками военной полиции РФ. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

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Автор: Яна Либерман
#сирия #идлиб #террористы #цпвс

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