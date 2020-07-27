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0:05   27 Июля 2020
Общество

Россияне получат дополнительные льготы и пособия летом и осенью 2020 года

Россияне получат дополнительные льготы и пособия летом и осенью 2020 года

Поддержка граждан РФ со стороны властей будет продолжаться в течение лета и осени этого года, несмотря на то, что россияне стали получать льготы от государства еще в начале пандемии коронавируса.

Полученные от властей льготы россияне не потеряют даже в случае претензий со стороны судебных приставов. Компенсации не запросят в счет долгов. Закон начал действовать с 1 июня 2020 года.

Россиянам также будут возвращаться средства с внутреннего туризма этим летом. Путешествующим по стране полагается кэшбэк в размере от пяти до 15 тысяч рублей, URA.RU.

На льготы при поступлении на программы ординатуры могут рассчитывать студенты медицинских вузов, помогающие в борьбе с коронавирусом. Во время вступительных экзаменов им могут присудить до 20 дополнительных баллов.

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Автор: Илья Романович
#россия #деньги #пандемия

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