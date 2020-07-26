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23:31   26 Июля 2020
Политика

Sohu: флот США проигрывает войну коронавирусу и не может прислать корабли в Черное море

Sohu: флот США проигрывает войну коронавирусу и не может прислать корабли в Черное море

Военные корабли трех стран НАТО были замечены в Черном море. Речь идет о Греции, Италии и Испании. Китайские издание Sohu считает, что за этим стоят США. Журналисты объяснили отсутствие американских военных кораблей в этой "эскадре".

Американские моряки, как отмечает СМИ, в настоящее время ведут войну с коронавирусом и проигрывают ее. По этой причине флот Соединенных Штатов упустил возможность "покрасоваться" у российских берегов. Информацией об этом поделилась "ПолитРоссия".

В Sohu признались, что не обладают точными сведениями о том, сколько случаев COVID-19 было выявлено в американской армии. Журналисты при этом знают, что коронавирус был обнаружен у военнослужащих США в Японии и Южной Корее.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #нато #черное море #корабли #флот сша #коронавирус

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