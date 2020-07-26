Сенаторы РФ считают, что Зеленский не хочет выполнять условия Минских соглашений

Телефонный разговор Президента России Владимира Путина и его коллеги из Украины Владимира Зеленского состоялся 26 июля по инициативе Киева. Комментарий звонку дали представители Совета Федерации.

Главной темой для разговора между главами государств стало урегулирование ситуации на Донбассе, а также обсуждение Минских соглашений. Путин подчеркнул, что позиция озвученная Зеленским, о безальтернативности этих договоренностей, должна подтвердиться в поступках, сообщает радио Sputnik.

"Прежде всего, зная, что Россия не участник конфликта, Зеленский через разговор с Путиным имитирует бурную миротворческую деятельность", — заявил член международного комитета Совета Федерации Алексей Кондратьев.

Он отметил, что киевский лидер старается такими действиями "сохранить политическое лицо". Сенатор также высказался, что скорее всего украина пытается сорвать ранее достигнутые договоренности. С ним согласился и его коллега Олег Морозов. В каждом действии Владимира Зеленского читается необходимость в поддержке своей позиции и нежелании выполнять условия Минска-2, считает чиновник.