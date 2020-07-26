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22:46   26 Июля 2020
Общество

"Сделай еще хуже": Пелоси отметила бесполезность мер Трампа в борьбе с COVID-19

"Сделай еще хуже": Пелоси отметила бесполезность мер Трампа в борьбе с COVID-19

Президент США Дональд Трамп с начала пандемии COVID-19 принимал неправильные меры и только усугубил ситуацию, заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Она также придумала прозвище главе Белого дома.

Главу США Дональда Трампа назвали "мистером Сделай Еще Хуже" (Mr. Make Matters Worse). Данной информацией поделилось издание The Hill.

Пелоси убеждена, что американскому лидеру не нужно было отрицать опасность новой коронавирусной инфекции. Трамп, по ее словам, задержал мероприятия по борьбе с развитием инфекции. Это привело к большому числу смертельных случаев на территории Соединенных Штатов.

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Автор: Руслан Неглинный
#трамп #спикер #коронавирус

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