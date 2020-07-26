Специалисты нашли в даркнете секретные IP-адреса скрытых сайтов украинского правительства

Произошла утечка скрытых IP-адресов сайтов украинских органов власти. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Специалисты ведомства нашли в даркнете (теневом интернете) список сервиса зажиты от кибератак Cloudflare, содержащий почти три миллиона сайтов. Перечень содержит реальные IP-адреса ресурсов, из них 45 — правительственным доменом gov.ua, более 6,5 тысячи — с доменом ua. Речь идет также и о ресурсах объектов критической инфраструктуры.

Информация о ряде ресурсов устарела, однако их часть все еще актуальна. Отмечается, что СНБО предупредило основные субъекты кибербезопасности. Ведомство оповещает владельцев всех ресурсов, IP-адреса которых была скомпрометированы.