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Специалисты нашли в даркнете секретные IP-адреса скрытых сайтов украинского правительства

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22:07   26 Июля 2020
Общество

Специалисты нашли в даркнете секретные IP-адреса скрытых сайтов украинского правительства

Специалисты нашли в даркнете секретные IP-адреса скрытых сайтов украинского правительства

Произошла утечка скрытых IP-адресов сайтов украинских органов власти. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Специалисты ведомства нашли в даркнете (теневом интернете) список сервиса зажиты от кибератак Cloudflare, содержащий почти три миллиона сайтов. Перечень содержит реальные IP-адреса ресурсов, из них 45 — правительственным доменом gov.ua, более 6,5 тысячи — с доменом ua. Речь идет также и о ресурсах объектов критической инфраструктуры.

Информация о ряде ресурсов устарела, однако их часть все еще актуальна. Отмечается, что СНБО предупредило основные субъекты кибербезопасности. Ведомство оповещает владельцев всех ресурсов, IP-адреса которых была скомпрометированы.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #снбо #даркнет

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