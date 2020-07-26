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21:46   26 Июля 2020
Наука

Названо заболевание, при котором COVID-19 вызывает более серьезные осложнения

Названо заболевание, при котором COVID-19 вызывает более серьезные осложнения

Диабет сам по себе является серьезным заболеванием и протекает гораздо тяжелее, а также дает наиболее тяжкие осложнения в случае заражения СOVID-19. К такому выводу пришли калифорнийские ученые из университета в Сан-Франциско.

С результатами их исследования можно ознакомиться в журнале MedicalXpress, сообщает ТАСС Наука. Согласно статистике, которую получили исследователи за несколько месяцев протекания пандемии, диабет занял второе место по тяжести осложнений из-за коронавируса после сердечно-сосудистых заболеваний.

Заболевшие COVID-19 диабетики в шесть раз чаще нуждались в госпитализации и в 12 раз чаще погибали. Отмечается, что среди диабетиков с коронавирусом, те, у кого уровень глюкозы находится под контролем, были подвержены меньшему риску смертности, чем те пациенты, которые не контролировали уровень сахара в крови.

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Автор: Юлия Яковлева
#диабет #пандемия #коронавирус #COVID-19

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