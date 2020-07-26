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 Джаралла назвал провокацию "Настоящего времени" в Хабаровске "политическим экстремизмом"

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Большинство жителей США оказались недовольны политическим курсом Вашингтона

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21:01   26 Июля 2020
Политика

Большинство жителей США оказались недовольны политическим курсом Вашингтона

Большинство жителей США оказались недовольны политическим курсом Вашингтона

Почти 80% американцев считают, что США движутся в неверном направлении, следует из результатов опроса общественного мнения, проведенного информагентством Associated Press и исследовательским центром NORC.

Результаты социологического исследования были опубликованы за три месяца до начала предвыборной кампании в США и стали одними из самых пессимистичных за весь период президентства Дональда Трампа. Как уточняется, только 38% респондентов заявили, что американская экономика в порядке. При этом еще в январе 2020 года экономику США положительно оценивали более 67% опрошенных.

Чуть более 32% респондентов считают, что американское правительство успешно справляется с последствиями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции. Согласно данным ВОЗ, США лидирует среди всех стран мира по числу пациентов с выявленным коронавирусом.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #опрос #политика

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