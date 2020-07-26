Джаралла назвал провокацию "Настоящего времени" в Хабаровске "политическим экстремизмом"

Сотрудник канала "Настоящее время" (признан иноагентом) попытался устроить провокацию при первой встрече врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева с местными митингующими.

Журналист издания попросил больного туберкулезом мужчину Валентина Квашенникова (Фредди) задать вопрос Дегтяреву. Неоднократно судимого гражданина называют "городским сумасшедшим", сообщил общественный деятель Илиас Меркури в своем Telegram-канале.

Жители Хабаровска, заметив провокацию, отгородили Дегтярева от Фредди. В поступке сотрудника "Настоящего времени" можно разглядеть иностранное вмешательство в дела РФ, считает крымский политолог Владимир Джаралла.

"Мы имеем дело с политическим экстремизмом, но точно не с журналистикой", — заявил собеседник Nation News.

Борьба с подобными инцидентами возможна при неукоснительном соблюдении российского законодательства, резюмировал Джаралла.