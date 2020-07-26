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20:36   26 Июля 2020
Ближнее зарубежье

Погребинский объяснил, почему Зеленский неминуемо сорвет перемирие

Погребинский объяснил, почему Зеленский неминуемо сорвет перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский боится провоцировать националистов, поэтому сорвет выполнение Минских соглашений, считает политолог Михаил Погребинский. В эфире телеканала «Zik» он не исключил, что Зеленский попытается свалить ответственность на президента РФ Владимира Путина и европейских лидеров.

По словам Погребинского, главная мотивация президента Украины — не стать объектом атаки. Он напомнил, что украинские националисты будут снова жечь шины под домом президента Украины и требовать войны в Донбассе.

«Если в понедельник не получится реализовать Минские договоренности, то Зеленский скажет: я предложил подписать Путину и Макрону, а они отказываются, а если они отказываются, значит, виноваты они, а не я, который хороший и замечательный. Это  игра "95 квартала" со службами тысяч людей», —убежден политолог.

Эксперт с сожалением констатировал, что украинский лидер не осознает масштаб происходящего в полной мере.

Ранее Украина решила отправить в Донбасс украинских миротворцев ООН. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС). Там пояснили, что Киев готовится к полному прекращению огня на линии разграничения 27 июля.

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Автор: Арсений Аскольский
#донбасс #украина #погребинский #зеленский

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