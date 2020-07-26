Погребинский объяснил, почему Зеленский неминуемо сорвет перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский боится провоцировать националистов, поэтому сорвет выполнение Минских соглашений, считает политолог Михаил Погребинский. В эфире телеканала «Zik» он не исключил, что Зеленский попытается свалить ответственность на президента РФ Владимира Путина и европейских лидеров.

По словам Погребинского, главная мотивация президента Украины — не стать объектом атаки. Он напомнил, что украинские националисты будут снова жечь шины под домом президента Украины и требовать войны в Донбассе.

«Если в понедельник не получится реализовать Минские договоренности, то Зеленский скажет: я предложил подписать Путину и Макрону, а они отказываются, а если они отказываются, значит, виноваты они, а не я, который хороший и замечательный. Это игра "95 квартала" со службами тысяч людей», —убежден политолог.

Эксперт с сожалением констатировал, что украинский лидер не осознает масштаб происходящего в полной мере.

Ранее Украина решила отправить в Донбасс украинских миротворцев ООН. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС). Там пояснили, что Киев готовится к полному прекращению огня на линии разграничения 27 июля.