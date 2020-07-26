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20:12   26 Июля 2020
Политика

Эксперты предрекли Нидерландам выход из ЕС

Эксперты предрекли Нидерландам выход из ЕС

Европу ожидает Nexit — выход Нидерландов из состава Евросоюза, названный так по аналогии с Brexit. Жители Голландии недовольны экономической и миграционной политикой ЕС, заявил глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

Противоречия в ЕС стали особенно видны после прошедшего в минувшую субботу саммита, подчеркнул Дембик в интервью журналистам "Газета.ру". По его словам, главным противником антикризисных мер, предлагаемых ЕС, стал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он неоднократно упрекал страны, которые живут на иждивении у других участников Евросоюза, а также критиковал семилетний бюджет, предложенный Францией и Германией.

Голландский политик предложил не выделять восточно-европейским странам гранты на восстановление экономики, потому что они якобы не соблюдают демократические принципы.

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Автор: Яна Либерман
#ес #нидерланды #nexit

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