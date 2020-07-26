Ученые обнаружили природное средство от коронавируса

Водоросли оказались эффективнее в лечении коронавирусной инфекции, чем известные препараты от COVID-19. Соответствующее исследование провели в Политехническом институте Ренсселера в США.

Находящийся в составе водорослей гепарин эффективнее обеспечивает блокировку коронавируса, чем препарат "Ремдесивир". Ученые в ходе исследования проверили противовирусную активность трех видов гепарина и двух фукоиданов, которые содержатся в морских водорослях. Оказалось, что это растение способно лучше бороться с COVID-19, чем противовирусные препараты.

Один из авторов исследования, профессор Роберт Линхардт напомнил, что инфекция SARS-CоV-2 начинает развитие в человеческом организме с носа. Одно из найденных в водорослях веществ может быть основой для создания назального спрея, который стал бы отличным способ лечения вируса на ранней стадии или его профилактики.