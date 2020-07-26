Екатеринбургская епархия попросила схимонаха Сергия покинуть женский монастырь

Лишенный церковного сана схимонах Сергий должен покинуть Среднеуральский женский монастырь. Об этом заявила Екатеринбургская епархия Русской православной церкви.

Бывший схиигумен Сергий, в миру известный как Николай Романов, не намеревается покидать основанный им Среднеуральский монастырь. Представитель схимонаха Сергия Всеволод Могучев обосновал его планы остаться тем, что на монастырской территории нет ни одной постройки, юридически принадлежащей епархии, сообщает РИА Новости.

По его словам, Екатеринбургская епархия не выделяла никаких средств на постройку монастыря, однако "просила и получала деньги" за него. Могучев добавил, что схимонаху Сергию монастырь также не принадлежит, поскольку все было построено на пожертвования благодетелей. Православный деятель был лишен своего сана патриархом Кириллом за нарушение "священнической присяги", сообщает телеканал "360".