Названы имена российских миллиардеров, увеличивших состояние во время пандемии

Список россиян, больше всех увеличивших свои накопления в период распространения коронавирусной инфекции, возглавил основатель фонда RTP Global Леонид Богуславский, согласно рейтингу Forbes.

Не всех российских граждан постигли финансовые трудности на фоне вспышки коронавируса. Кто-то смог в это время неплохо заработать.

В период с середины марта по 20 июля Богуславскому удалось сделать свое состояние на 88% больше до отметки в 2,8 миллиарда долларов.

На 86% выросли резервы Сулеймана Керимова, чья прибыль достигла 8,6 миллиарда долларов.

Тройку лидеров замыкает глава "Яндекса" Аркадий Волож, рост активов которого составил 75%.