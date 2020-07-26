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19:45   26 Июля 2020
Экономика

Названы имена российских миллиардеров, увеличивших состояние во время пандемии

Названы имена российских миллиардеров, увеличивших состояние во время пандемии

Список россиян, больше всех увеличивших свои накопления в период распространения коронавирусной инфекции, возглавил основатель фонда RTP Global Леонид Богуславский, согласно рейтингу Forbes.

Не всех российских граждан постигли финансовые трудности на фоне вспышки коронавируса. Кто-то смог в это время неплохо заработать.

В период с середины марта по 20 июля Богуславскому удалось сделать свое состояние на 88% больше до отметки в 2,8 миллиарда долларов.

На 86% выросли резервы Сулеймана Керимова, чья прибыль достигла 8,6 миллиарда долларов.

Тройку лидеров замыкает глава "Яндекса" Аркадий Волож, рост активов которого составил 75%.

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Автор: Юлия Яковлева
#forbes #миллиардеры #пандемия

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