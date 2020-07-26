Наблюдательная телезрительница увидела на шее ведущей из США опухоль и спасла ей жизнь

Ведущая новостей на американском канале WFLA-TV Виктория Прайс рассказала, как внимательная телезрительница помогла ей вовремя диагностировать рак. Об этом она написала в своем аккаунте в Twitter.

Телеведущая рассказала, что в июне ей пришло электронное письмо, в котором зрительница одной из информационных передач посоветовала ей обратиться к врачу. Девушка написала, что заметила небольшое образование на шее у ведущей. После диагностики выяснилось, что это была опухоль щитовидной железы.

"Если бы я никогда не получила это электронное письмо, я бы никогда не позвонила своему врачу", — пишет Прайс.

По словам ее врача, раковая опухоль продолжила бы расти, если бы не своевременное обращение к медикам. Прайс добавила, что из-за пандемии коронавируса провести диагностику сразу не представлялось возможным, однако сейчас ей назначили операцию по удалению злокачественной опухоли. Операция должна состояться 27 июля.

Виктория Прайс несколько месяцев освещала ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, поэтому на свое здоровье обращала меньше внимания. Ей казалось, что поглотившее мир заболевание намного серьезнее, передает РИА Новости.

Тем временем число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило отметку в 16 млн, передает телеканал "360". По данным университета Джона Хопкинса, COVID-19 выявили у 16 046 986 человек