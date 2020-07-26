Цены на загородные дома упали в большинстве регионов России

Средняя стоимость загородной недвижимости по России сократилась на 3% в течение первой половины текущего года, согласно данным федерального портала "Мир квартир".

Дома, находящиеся за городом, подешевели в 51 российском регионе. Средняя цена данной категории жилья составляет 4,3 миллиона рублей.

Рост интереса к домам во время пандемии стал поводом для прогнозов по увеличению цен на загородную недвижимость, однако после ослабления ограничительных мер подобная тенденция пропала, рассказал генеральный директор портала Павел Луценко.

Люди столкнулись с финансовыми проблемами, сокращением доходов в условиях кризиса, поэтому покупку собственного дома многие отложили. Больше всего жилье за городом подешевело в Кировской области и Мордовии.