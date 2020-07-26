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19:20   26 Июля 2020
Армия

Путин признался, что принял решение возродить традицию парада в День ВМФ в самолете

Путин признался, что принял решение возродить традицию парада в День ВМФ в самолете

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Министерства обороны РФ Сергеем Шойгу попросил передать благодарность организаторам и участникам главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге.

Президент РФ отметил, что традиция празднования Дня ВМФ России была возобновлена в 2006 году. Идея появилась сама собой: российский лидер читал статью о главном военно-морском параде, который проводился в России на рейде Кронштадта до революции, пишет ТАСС.

"Я вам прямо с борта позвонил, - обратился Путин к Шойгу. - И после этого началась подготовка главного военно-морского парада в Петербурге и других акваториях".

России есть что показать на параде благодаря тому, что сейчас идет активное вооружение флота. Офицеры и командование ВМФ готовятся к параду и ждут его, как и вся страна, добавил Шойгу.

В воскресенье в Петербурге и Кронштадте прошел военно-морской парад. В мероприятиях приняли участие корабли Балтийского Тихоокеанского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. В торжественных мероприятиях по всей стране были задействованы 210 кораблей, 71 единица авиации, 126 единиц боевой техники и 15 тысяч человек.

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Автор: Василий Пименов
#петербург #кронштадт #вмф рф #главный военно-морской парад

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