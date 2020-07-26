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Contra Magazin: Европа должна перестать поучать Россию

Contra Magazin: Европа должна перестать поучать Россию

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20:07   26 Июля 2020
Весь мир

Contra Magazin: Европа должна перестать поучать Россию

Contra Magazin: Европа должна перестать поучать Россию

Европейские СМИ атакуют РФ гневными тирадами и упреками, однако при этом поддерживают близкие отношения с США. Об этом пишет Contra Magazin. Автор материала Марко Майер отмечает, что мир уже давно многополярен, и чтобы найти в нем свое место, Европе придется перестать поучать Россию.

Журналист выяснил, все критики РФ тесно связаны с США. В Германии эти люди работают в американских аналитических центрах, а в бывших странах Восточного блока зачастую антироссийской риторики придерживаются политики, которые во времена СССР жили в изгнании на Западе.

В качестве примера Майер приводит эстонского премьер-министра Юри Ратаса и президента Латвии Эгилса Левитса. Последний состоял в Латвийском народном фронте — подобные организации поддерживали ЦРУ и MI6.

Сама «русофобная страна» Восточной Европы — Польша, — очень хочет «дружить» с США. Польский премьер Матеуш Моравецкий родился в семье антикоммунистов и участвовал в Мюнхенской конференции по безопасности, напоминает автор.

Однако несмотря на исторические причины не любит Россию, политики этих стран долины понять, что Россия им не враг, убежден Майер.

Contra Magazin: Европа должна перестать поучать Россию

Комментируя события на Украине Майер напомнил, что именно США и Евросоюз спровоцировали переворот в Киеве. Запад поддержал украинских националистов, которые мечтали мечтавших о геноциде русского меньшинства.  

«Европе нужна Россия, а России — Европа. Устрашение не поможет выстроить доверительные отношения с Москвой. Особенно когда политики и СМИ только и делают, что нападают на неё с гневными тирадами. Мир не двуполярный, нет никакого "мы против них"»,— объясняет автор.

В нынешнем многополярном мире нужно сотрудничать с другими странами, считает журналист. В качестве примера он привел уважительные и дружеские отношения между православной Россией, коммунистическим Китаем и исламским Ираном.

Contra Magazin: Европа должна перестать поучать Россию

Майер советует распустить НАТО, и найти Европе свое место в новом многополярном мире, вместо создания образа врага.

«Европе не нужно постоянно вести себя "как ханжа и всех поучать". Тем более, что у нее "рыльце в пушку"»,— резюмирует автор.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #евросоюз #сша #политика

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