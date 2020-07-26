Европейские СМИ атакуют РФ гневными тирадами и упреками, однако при этом поддерживают близкие отношения с США. Об этом пишет Contra Magazin. Автор материала Марко Майер отмечает, что мир уже давно многополярен, и чтобы найти в нем свое место, Европе придется перестать поучать Россию.

Журналист выяснил, все критики РФ тесно связаны с США. В Германии эти люди работают в американских аналитических центрах, а в бывших странах Восточного блока зачастую антироссийской риторики придерживаются политики, которые во времена СССР жили в изгнании на Западе.

В качестве примера Майер приводит эстонского премьер-министра Юри Ратаса и президента Латвии Эгилса Левитса. Последний состоял в Латвийском народном фронте — подобные организации поддерживали ЦРУ и MI6.

Сама «русофобная страна» Восточной Европы — Польша, — очень хочет «дружить» с США. Польский премьер Матеуш Моравецкий родился в семье антикоммунистов и участвовал в Мюнхенской конференции по безопасности, напоминает автор.

Однако несмотря на исторические причины не любит Россию, политики этих стран долины понять, что Россия им не враг, убежден Майер.

Комментируя события на Украине Майер напомнил, что именно США и Евросоюз спровоцировали переворот в Киеве. Запад поддержал украинских националистов, которые мечтали мечтавших о геноциде русского меньшинства.

«Европе нужна Россия, а России — Европа. Устрашение не поможет выстроить доверительные отношения с Москвой. Особенно когда политики и СМИ только и делают, что нападают на неё с гневными тирадами. Мир не двуполярный, нет никакого "мы против них"»,— объясняет автор.

В нынешнем многополярном мире нужно сотрудничать с другими странами, считает журналист. В качестве примера он привел уважительные и дружеские отношения между православной Россией, коммунистическим Китаем и исламским Ираном.

Майер советует распустить НАТО, и найти Европе свое место в новом многополярном мире, вместо создания образа врага.