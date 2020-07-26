Вооруженные бандиты совершили рейд на отель с отдыхающими в Турции

Неизвестные мужчины с камнями в руках напали на незащищенный от атак злоумышленников отель в Кемере.

Информацию об инциденте в одном из самых популярных туристических городов опубликовала турецкая газета Sabah. Так, по данным издания, группа людей, вооруженных камнями, забросала здание местного четырехзвездочного отеля, где больше всего любили оставаться туристы.

Журналисты газеты также отметили, что место отдыха пережило уже не первое нападение. В последнее время подобные ситуации стали происходить регулярно. Администрации отеля даже пришлось обустроить специальную комнату для персонала на случай внезапной атаки. Однако для посетителей такой меры не предусмотрены, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на Sabah.

С 1 августа РФ возобновляет авиасообщение с Турцией. Несмотря на открытие границы, россияне должны сохранять спокойствие и не предпринимать поспешных решений, так как в мире по-прежнему существует угроза распространения СOVID-19, заявил политолог Александр Перенджиев в беседе с ФАН.