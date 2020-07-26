Зеленский и Путин обсудили по телефону аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса, сообщают официальные представители пресс-службы Кремля.

Политики позитивно оценили согласование контактной группой новых мер, касающихся прекращения огня на Донбассе, подчеркивают в Кремле. Как уточняется, Путин отметил, что озвученная ранее Зеленским позиция о безальтернативности минских договоренностей должна отражаться в реальных действиях украинской стороны.