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18:18   26 Июля 2020
Политика

Зеленский и Путин обсудили по телефону аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса

Зеленский и Путин обсудили по телефону аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса, сообщают официальные представители пресс-службы Кремля.

Политики позитивно оценили согласование контактной группой новых мер, касающихся прекращения огня на Донбассе, подчеркивают в Кремле. Как уточняется, Путин отметил, что озвученная ранее Зеленским позиция о безальтернативности минских договоренностей должна отражаться в реальных действиях украинской стороны.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #политика #телефонный разговор #зеленский

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