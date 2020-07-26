ФАН: московская "оппозиция" подогревает конфликт Дальнего Востока с центром

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18:15   26 Июля 2020
Общество

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Столичные "оппозиционеры" приехали в Хабаровск, оперируя привычной повесткой — "долой режим". На беспорядках в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала были замечены активисты из ЛДПР.

Среди протестующих также мелькали плакаты с московских митингов так называемой оппозиции, сообщает Федеральное агентство новостей. Большинство жителей Хабаровска не поддержали лозунги столичных гостей, развернувших беспорядки 25 июля.

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в начале июля по обвинению в организации покушений и убийств бизнесменов. Глава РФ Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности губернатора региона стал Михаил Дегтярев.

Виновен фигурант дела или нет, предстоит установить следствию. Московская "оппозиция" решила использовать инцидент для продвижения собственной повестки. Провокаторы игнорируют интересы хабаровчан, тщетно надеясь, что и другие регионы помогут им в раздувании беспорядков.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #беспорядки #хабаровск #дальний восток

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