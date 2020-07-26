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18:06   26 Июля 2020
Общество

Доктор Мясников выделил четыре важнейших показателя здоровья

Доктор Мясников выделил четыре важнейших показателя здоровья

Врач Александр Мясников выделил четыре критерия, по которым можно определить здоровье человека. О них он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

Доктор Мясников отметил, что необходимо следить за артериальным давлением, уровнем холестерина и сахара в крови, сообщает РИА Новости. Отдельно он выделил контроль за изменением обхвата талии. По его словам, этот параметр у мужчин должен составлять не более 102 см, а у женщин — не более 88 сантиметров.

Эти четыре фактора являются наиважнейшими показателями здоровья человека, считает Мясников. Если не контролировать их, могут развиться различные заболевания, в том числе проблемы с сердцем, инсульт и развитием опухолей.

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Автор: Кристина Мокроусова
#здоровье #Доктор Мясников #талия

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