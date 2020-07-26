Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Военный эксперт объяснил, почему «Циркон» прозвали «убийцей кораблей»

Военный эксперт объяснил, почему «Циркон» прозвали «убийцей кораблей»

 Российскую IT-сферу ждет стремительное развитие, считает депутат Боярский

Российскую IT-сферу ждет стремительное развитие, считает депутат Боярский
Представитель ДНР назвал критически низким морально-психологическое состояние боевиков ВСУ

Представитель ДНР назвал критически низким морально-психологическое состояние боевиков ВСУ

 Выплату до 24 тысяч подготовили в ПФР некоторым категориям россиян

Выплату до 24 тысяч подготовили в ПФР некоторым категориям россиян
Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

 Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"
Военный эксперт объяснил, почему «Циркон» прозвали «убийцей кораблей»

Военный эксперт объяснил, почему «Циркон» прозвали «убийцей кораблей»

 Российскую IT-сферу ждет стремительное развитие, считает депутат Боярский

Российскую IT-сферу ждет стремительное развитие, считает депутат Боярский
Представитель ДНР назвал критически низким морально-психологическое состояние боевиков ВСУ

Представитель ДНР назвал критически низким морально-психологическое состояние боевиков ВСУ

 Выплату до 24 тысяч подготовили в ПФР некоторым категориям россиян

Выплату до 24 тысяч подготовили в ПФР некоторым категориям россиян
Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

Флаг Конфедерации обеспечивает Трампу поддержку южан

 Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"

Трамп уличил Обаму в "политическом преступлении века"
17:55   26 Июля 2020
Политика

Представитель ДНР назвал критически низким морально-психологическое состояние боевиков ВСУ

Представитель ДНР назвал критически низким морально-психологическое состояние боевиков ВСУ

Признаки суицидальных наклонностей проявились у 60 процентов украинских солдат, проходящих службу в зоне боевых действий в Донбассе, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В одной из бригад боевиков ВСУ, находящихся в Донбассе, процент военнослужащих, склонных к суициду и неконтролируемой агрессии, вырос до 60 процентов. Об этом свидетельствуют данные проведенного психологического тестирования.

Одна из основных причин столь высоких показателей — поголовный алкоголизм среди бойцов и офицеров. Даже введенный штраф за употребление спиртного в служебное время не останавливает солдат. Моральное и психологическое состояние боевиков оценивается как критически низкое, ведь в зону боевых действий попадают только те украинцы, которые не смогли "отмазаться", добавил Басурин.

Руководство украинской армии планировало отстранить "неблагонадежных" подчиненных от воинской службы, но после проведения тестирования это оказалось невозможно: некому будет служить, заключил представитель ДНР.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#донбасс #украина #днр #басурин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...