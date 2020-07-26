Представитель ДНР назвал критически низким морально-психологическое состояние боевиков ВСУ

Признаки суицидальных наклонностей проявились у 60 процентов украинских солдат, проходящих службу в зоне боевых действий в Донбассе, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В одной из бригад боевиков ВСУ, находящихся в Донбассе, процент военнослужащих, склонных к суициду и неконтролируемой агрессии, вырос до 60 процентов. Об этом свидетельствуют данные проведенного психологического тестирования.

Одна из основных причин столь высоких показателей — поголовный алкоголизм среди бойцов и офицеров. Даже введенный штраф за употребление спиртного в служебное время не останавливает солдат. Моральное и психологическое состояние боевиков оценивается как критически низкое, ведь в зону боевых действий попадают только те украинцы, которые не смогли "отмазаться", добавил Басурин.

Руководство украинской армии планировало отстранить "неблагонадежных" подчиненных от воинской службы, но после проведения тестирования это оказалось невозможно: некому будет служить, заключил представитель ДНР.