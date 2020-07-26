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17:44   26 Июля 2020
Экономика

Выплату до 24 тысяч подготовили в ПФР некоторым категориям россиян

Выплату до 24 тысяч подготовили в ПФР некоторым категориям россиян

Россияне старше 55 и 60 лет при подаче заявления в Пенсионный Фонд России смогут оформить получение дополнительной выплаты.

Речь идет об участниках программы софинансирования. Если гражданин перечислил на счет своей накопительной пенсии сумму от 2 до 12 тысяч рублей, то сможет рассчитывать на получение удвоенной суммы.

Получить деньги смогут мужчины и женщины, которым исполнилось в текущем году 60 и 55 лет соответственно. Также средства будут перечислены россиянам, которые имеют право на получение досрочной пенсии.

Получить деньги можно будет двумя способами: единоразово, либо в виде ежемесячной прибавки к пенсии, уточнили в Пенсионном фонде. Гражданину необходимо подать заявление в ПФР лично, или в электронном виде через сайт.

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Автор: Кристина Мокроусова
#пенсия #выплаты #накопления #прф

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