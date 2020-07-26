Киев отправил на восток миротворцев, чтобы спокойно провести выборы без Донбасса

Отправка в Донбасс украинских военных с опытом участия в миротворческих миссиях ООН — политическое решение, продиктованное желанием администрации президент Владимира Зеленского успокоить международное сообщество. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» выразил политолог, заместитель председателя ОП Крыма Александр Форманчук.

«Зеленский топчется на том же поле, которое ничего не принесло его предшественнику Петру Порошенко. Мысль о миротворцах ООН является мифом, нежели подтверждением практических намерений президента добиться прекращение огня и соблюдения соглашений», — считает политолог.

Форманчук усомнился в искренности декларируемых Киевом намерений урегулировать конфликт на востоке страны. По мнению эксперта, Киев озабочен созданием спокойной обстановки для грядущих выборов в местные органы власти. Верховная рада назначила их на 25 октября, но при этом на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей выборы не состоятся. Такое решение противоречит Минским соглашениям, согласно которым выборы должны состоятся до передачи Киеву участка государственной границы, а не после них.

«Выборы стали камнем преткновения на пути к реальному перемирию. Никто на Украине, включая Зеленского, всерьез не настроен предоставить Донбассу особый статус территорий. Это лишь попытка в ходе предвыборной суеты и агитации заработать очки каждой партии. Это чисто тактические ходы», — заключил эксперт.

Украина решила отправить в Донбасс украинских миротворцев ООН. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС). Там пояснили, что Киев готовится к полному прекращению огня на линии разграничения 27 июля.