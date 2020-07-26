Визит организатора госпереворотов Анри-Леви в Ливию организован силами ПНС

Французский политический журналист Бернар Анри-Леви, которого вполне заслуженно называют "серым кардиналом либерализма", прибыл на территорию Ливии, контролируемую так называемым Правительством национального согласия.

Бернар Анри-Леви прибыл в Мисурату явно не в целях туризма, а по приглашению триполитанского "правительства", хотя представители ПНС заявляют, что не имеют отношения к визиту политтехнолога из Франции. Ливийские СМИ доказали обратное, передает Федеральное агентство новостей.

Визит в какую-либо страну Бернара Анри-Леви давно расценивается как предвестие большой войны, или, в лучшем случае, крупных беспорядков. Это подтверждается событиями в Сирии, Украине и Венесуэле после визита французского политтехнолога.

Именно Анри-Леви в 1999 году активно поддерживал Армию освобождения Косова, призывал НАТО бомбить Югославию. Позже француз настойчиво призывал признать "президента Чеченской Республики Ичкерия" Масхадова.

В 2013 году французский журналист приложил немало усилий, чтобы настроить против сирийского правительства международное сообщество.

В 2012 году именно Леви привез в Елисейский дворец представителей ливийской оппозиции и, заручившись поддержкой Николя Саркози, помог Национальному переходному совету Ливии получить международное признание.

Ливийцы активно выражают негодование в связи с приездом Анри-Леви в североафриканское государство. Зато этот визит француза очень выгоден так называемому Правительству национального согласия. Французский политтехнолог должен "устроить публичную порку" для фельдмаршала Халифы Хафтара. Однако признаться в этом триполитанское "правительство" не может.

Ливийские журналисты все же выяснили, что Леви прибыл на подконтрольные ПНС территории Ливии по приглашению Триполи. Стало известно, что журналист Имад Шанаб, советник министра внутренних дел ПНС Ливии Фатхи Башаги, лично занимался организацией встречи Леви с членом "парламента" Сулейманом аль-Факихом, Мухаммедом аль-Сабти и экс-главой военного совета Мисураты Рамаданом Зармоухом. Также есть сведения, что Леви прибыл в аэропорт Мисураты по приглашению информационного бюро "МВД" так называемого Правительства национального согласия, которое издало прямой указ о выдаче Леви визы, а также обеспечило охрану для французского журналиста на территории города.

В то же время Фатхи Башага на своей странице в социальной сети опубликовал сообщение о том, что Леви - обыкновенный журналист и ему просто разрешили посетить Триполи, но официально его на территорию Ливии не приглашали. Также Башага заявил, что Леви не может представлять ПНС, выражать общественное мнение или участвовать в каком-либо общественном мероприятии, передает Федеральное агентство новостей.

Бернар Анри-Леви побывал в Тархуне, после чего заявил, что лично посетил место массового захоронения в городе, "пострадавшем от Каддафи".

"47 тел, включая детей, со связанными за спиной руками были недавно извлечены из земли. Все они — жертвы про-Хафтаровского ополчения. Я скорблю и злюсь вместе с Тархуной", — написал Леви на своей странице в социальной сети.

Речь идет об обнаруженных в начале июня боевиками захоронениях в Тархуне. Представители ПНС попытались возложить ответственность за гибель людей на Ливийскую национальную армию и фельдмаршала Халифу Хафтара. Однако журналистам удалось выяснить, что тела принадлежат погибшим в 2015 году мирным жителям, в то время ЛНА в Тархуне не было. Позже выяснилось, что массовое убийство совершили бандформирования террористических группировок, подконтрольных ПНС.

Леви попросту выполняет "заказ": так называемому Правительству национального согласия потребовалось, чтобы выгодные и "правильные" для структуры тезисы на весь мир повторила "говорящая голова из Европы".