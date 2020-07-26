Бродячие собаки напали на женщину на турецком курорте

Туристка подверглась нападению бродячих псов на турецком курорте. Оказавшейся в западне женщине помог местный житель

Инцидент, по данным СМИ, произошел в курортном городе Мугла. Одна из туристок, прогуливаясь по улицам, наткнулась на стаю бродячих собак. Заметив животных, женщина попыталась проскользнуть мимо них, не привлекая внимания. Однако одичалые псы почуяли запах добычи и бросились следом за девушкой.

Нападение диких животных могло закончиться для туристки смертью, однако в ситуацию вовремя вмешался местный житель. Мужчина бросился к потерявшей надежду женщине и отбил ее у собак, передает Федеральное агентство новостей.

С 1 августа Россия возобновит авиасообщение с Турцией, которое ранее было прервано из-за эпидемии COVID-19. По мнению члена экспертного совета "Офицеры России" Александра Перенджиева, люди, решившие в этом году слетать на курорт, подвергают себя серьезной опасности в виде коронавирусной инфекции.