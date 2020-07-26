Дегтярев предложил хабаровчанам создать народный совет для консультаций с жителями

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил жителям региона создать народный совет для консультаций, сообщает пресс-служба правительства.

В ходе встречи с участниками автомобильного митинга в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала Дегтярев заявил, что в совет можно включить активистов из разных социальных групп и поселков.

"Будем общаться в таком формате регулярно, с теми, с кем я могу увидеться, увижусь. После возвращения в Хабаровск обдумаю эту идею, посмотрю, как конкретно это сделать", — заявил врио руководителя Хабаровского края.

Также хабаровчане рассказали Дегтяреву о проблемах в небольших местных больницах в регионе, где не хватает ни только медиков, но и оборудования. Кроме того жители пожаловались на высокую стоимость жилищно-коммунальных услуг. Дегтярев пообещал провести совещание с членами региональной комиссии и проверить тарифы на ЖКХ. Врио главы региона также рассказал, что решение о составе правительства Хабаровского края пока не принято.