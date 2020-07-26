Навальный не попал в список "лидеров и общественных деятелей российской оппозиции"

Скандальный блогер Алексей Навальный теряет свой авторитет в либеральном сообществе. Администраторы Telegram-канала "Сопротивление" опубликовали ссылку на открытое письмо, адресованное лидерам оппозиции РФ, среди которых его не оказалось.

В открытом письме его авторы призвали к необходимости объединить усилия противников якобы "тоталитарного режима". Так они хотят инициировать ряд изменений в стране. Адресатами стали такие российские оппозиционеры, как бывший депутат Дмитрий Гудков, беглый олигарх Михаил Ходорковский, журналист Илья Азар и координатор штаба признанного иноагентом в РФ ФБК в Новосибирске Сергей Бойко. Об этом информируют Nation News.

Стало очевидно, что из-за своего нежелания объединяться с единомышленниками, а также из-за своей недальновидности, Навальный теряет потенциально возможных союзников и, что важно, утрачивает свой авторитет "серьезного оппозиционного деятеля".