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16:06   26 Июля 2020
Общество

Российскую IT-сферу ждет стремительное развитие, считает депутат Боярский

Российскую IT-сферу ждет стремительное развитие, считает депутат Боярский

Банки РФ и промышленные предприятия со временем перейдут на отечественные ПО. С 2021 года организации начнут использовать российский софт, а с 2022 года — российское оборудование.

Данное решение позволит развивать российский IT-сегмент, считает депутат Госдумы Сергей Боярский. Технические организации, которые используют массивы данных россиян и работают с инфраструктурными комплексами, транспортом и энергетикой, постепенно переходят на российский софт и ПО, чтобы противодействовать влиянию извне, передает "Слово и Дело".

"Я уверен, что за этим будущее", — отметил Боярский.

Депутат рассказал, что Запад неоднократно проявлял себя, блокируя и удаляя пользователей и устанавливая правила, которые очень часто действуют не в пользу россиян. Поэтому нужно развивать не только социальные сети, но и ПО, техническую составляющую в России, добавил Боярский. Он призвал создать условия для развития и протекции отечественных IT-производителей.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #софт #боярский

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