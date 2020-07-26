Российскую IT-сферу ждет стремительное развитие, считает депутат Боярский

Банки РФ и промышленные предприятия со временем перейдут на отечественные ПО. С 2021 года организации начнут использовать российский софт, а с 2022 года — российское оборудование.

Данное решение позволит развивать российский IT-сегмент, считает депутат Госдумы Сергей Боярский. Технические организации, которые используют массивы данных россиян и работают с инфраструктурными комплексами, транспортом и энергетикой, постепенно переходят на российский софт и ПО, чтобы противодействовать влиянию извне, передает "Слово и Дело".

"Я уверен, что за этим будущее", — отметил Боярский.

Депутат рассказал, что Запад неоднократно проявлял себя, блокируя и удаляя пользователей и устанавливая правила, которые очень часто действуют не в пользу россиян. Поэтому нужно развивать не только социальные сети, но и ПО, техническую составляющую в России, добавил Боярский. Он призвал создать условия для развития и протекции отечественных IT-производителей.