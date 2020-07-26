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16:01   26 Июля 2020
Происшествия

Участники протестов в Калифорнии устроили поджог в здании суда

Участники протестов в Калифорнии устроили поджог в здании суда

Массовые протесты в городе Окленд (американский штат Калифорния) закончились поджогом здания суда. Сообщение о происшествии разместила местная полиция своем аккаунте в Twitter.

Беспорядки продолжаются в Окленде, стражи правопорядка заявляли о 700 демонстрантах, вышедших на улицы города в ходе протестов.

Сотрудники полиции предупредили местных жителей о поджоге здания суда округа Аламида, посоветовав избегать опасного района.

Массовые протесты против расизма и стычки с полицией начались в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Его задушил полицейский во время ареста 25 мая 2020 года в Миннеаполисе.

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Автор: Борис Нестеров
#калифорния #поджог #демонстранты #протесты

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