Участники протестов в Калифорнии устроили поджог в здании суда

Массовые протесты в городе Окленд (американский штат Калифорния) закончились поджогом здания суда. Сообщение о происшествии разместила местная полиция своем аккаунте в Twitter.

Беспорядки продолжаются в Окленде, стражи правопорядка заявляли о 700 демонстрантах, вышедших на улицы города в ходе протестов.

Сотрудники полиции предупредили местных жителей о поджоге здания суда округа Аламида, посоветовав избегать опасного района.

Массовые протесты против расизма и стычки с полицией начались в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Его задушил полицейский во время ареста 25 мая 2020 года в Миннеаполисе.