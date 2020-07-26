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 Победа России в споре с ЕС в ВТО положительно отразится на экспортной отрасли страны

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16:00   26 Июля 2020
Экономика

Победа России в споре с ЕС в ВТО положительно отразится на экспортной отрасли страны

Победа России в споре с ЕС в ВТО положительно отразится на экспортной отрасли страны

Успех России в споре с Евросоюзом по поводу методики энергокорректировок принесет стране значительную прибыль, считает профессор НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт в сфере международной торговли и ВТО Алексей Портанский.

По решению арбитров ВТО Брюссель будет обязан отменить ряд ввозных пошлин для России, что благоприятно скажется на ее экспортных экономических показателях, отметил эксперт.

Благодаря прекращению действия пошлин российская продукция станет более конкурентоспособной. В итоге выигрыш страны достигнет миллионов евро, добавил Портанский.

Окончательная отмена сборов на экспортные товары из РФ теперь будет зависеть от бюрократического фактора. Дата вступления в силу изменений пока неизвестна, рассказал специалист.

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Автор: Руслан Неглинный
#ес #рф #вто

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