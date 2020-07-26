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15:59   26 Июля 2020
Армия

Украина намерена отправить военных с опытом миротворческих миссий ООН в Донбасс

Украина намерена отправить военных с опытом миротворческих миссий ООН в Донбасс

Киев собирается отправить в Донбасс военнослужащих, которые участвовали в миротворческих миссиях ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Facebook-аккаунт пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины.

Пресс-центр ООС уточнил, что военнослужащие, имеющие опыт участия в различных миротворческих миссиях ООН, будут направлены киевскими властями в Донбасс. Сообщается, что они будут размещены на переднем крае линий обороны ВСУ в Луганской и Донецкой областях.

Начиная с 90-х годов, украинские солдаты принимали участие в 27 миротворческих миссиях в странах бывшего СССР, Ближнего Востока и Африки. Среди них семь остаются действующими в настоящее время. Отдельно учитывается спецоперация на территории юго-востока Украины, где Киев вот уже шесть лет борется с ДНР и ЛНР.

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Автор: Юлия Яковлева
#донбасс #украина #оон

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