Украина намерена отправить военных с опытом миротворческих миссий ООН в Донбасс

Киев собирается отправить в Донбасс военнослужащих, которые участвовали в миротворческих миссиях ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Facebook-аккаунт пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины.

Пресс-центр ООС уточнил, что военнослужащие, имеющие опыт участия в различных миротворческих миссиях ООН, будут направлены киевскими властями в Донбасс. Сообщается, что они будут размещены на переднем крае линий обороны ВСУ в Луганской и Донецкой областях.

Начиная с 90-х годов, украинские солдаты принимали участие в 27 миротворческих миссиях в странах бывшего СССР, Ближнего Востока и Африки. Среди них семь остаются действующими в настоящее время. Отдельно учитывается спецоперация на территории юго-востока Украины, где Киев вот уже шесть лет борется с ДНР и ЛНР.