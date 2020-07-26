Турция перебрасывает в Ливию сомалийских наемников для ПНС

Турция и Катар завербовали более двух тысяч наемников из Сомали, которые пополнили ряды боевиков так называемого Правительства национального согласия Ливии. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на информационный ресурс Somali Guardian.

Часть наемников из Сомали уже присутствуют в Триполи и принимают участие в подготовке наступательных мероприятий на стороне так называемого Правительства национального согласия Ливии. Об этом сообщили наемники, которые пока находятся на территории Сомали, но готовятся к отправке в Ливию.

Известно, что наемников из Сомали мотивируют на поездку в Ливию деньгами. Это является весомым аргументом, учитывая безработицу и бедность в африканской стране. Большинство сомалийских боевиков себя наемниками не считают, передает Федеральное агентство новостей.

Помимо щедрых гонораров, Анкара и Доха обещают сомалийским наемникам гражданство Катара. К слову, теми же "пряниками" Анкара завлекала сирийских джихадистов в Триполи.

Большая часть боевиков, которые прибыли из Идлиба сражаться на стороне так называемого Правительства национального согласия Ливии, являются членами запрещенных в РФ террористических организаций "Аль-Каида", "Братья-мусульмане", "Хайят Тахрир аш-Шам", "Исламское государство" и других.