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 Валуев назвал бредом заявление Родченкова о секретной допинг-лаборатории СССР

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Навальный не попал в список "лидеров и общественных деятелей российской оппозиции"

Навальный не попал в список "лидеров и общественных деятелей российской оппозиции"

 Победа России в споре с ЕС в ВТО положительно отразится на экспортной отрасли страны

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15:26   26 Июля 2020
Экономика

Россиянам объяснили, почему роста цен на интернет не избежать

Россиянам объяснили, почему роста цен на интернет не избежать

Подорожание интернета в России до 20% обусловлено ослаблением рубля, пандемией COVID-19, а также принятием "пакета Яровой", рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Информация о росте цен на интернет-услуги в России появилась давно. Об этом велись разговоры еще в момент обсуждения "пакета Яровой", отметил эксперт.

Построение всей структуры интернета основывается на иностранном оборудовании. Изменение курса нацвалюты РФ является причиной роста цен на себестоимость услуг, передает слова омбудсмена издание "360".

Операторам дорого обходится доступ к набору сайтов по "пакету Яровой". Изменения произошли в контенте Сети на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Выросли объемы потребления трафика. Все это может привести к подорожанию интернета, отметил Мариничев.

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Автор: Илья Романович
#интернет #цены #мариничев

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