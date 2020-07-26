Сербский политолог назвал истерикой внешнеполитический курс на ухудшение отношений с РФ

Власти Сербии во главе с президентом страны Александром Вучичем усилили внешнеполитический курс на ухудшение отношений с Россией, об этом заявил сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич, назвав ситуацию "истерией".

Как отмечает Джорджевич, в ситуации виновны приближенные к Сербской прогрессивной партии и Вучичу СМИ, в которых еще осенью прошлого года появились антироссийские сообщения. Как говорит эксперт, антироссийская пропаганда не приостанавливалась даже во время пандемии коронавируса, когда президент Сербии не встретил 11 самолетов из России с гуманитарной помощью, а отправил в аэропорт премьер-министра страны.

Как говорит эксперт, Россия защищает не только существующий международный правовой порядок, но и свою дружбу с Сербией и сербским народом, а Вучич хочет сдать Косово и Метохию.