Дегтярев развернул свой автомобиль и вышел к митингующим жителям Хабаровска

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время рабочей поездки по региону увидел автоколонну, участвующую в несанкционированной акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. Он остановился и пообщался с народом.

Врио губернатора выразил согласие с жителями Хабаровска, но подчеркнул, что стоит придерживаться цивилизованного формата общение. Он отметил, что готов к диалогу с гражданами. Дегтярев сообщил, что партия будет помогать арестованному Фургалу, но сейчас нужно готовиться к новому учебному году и будущей зиме, и для этого региону нужен руководитель.

Во время рабочей поездки он посетил крупнейшие порты, осмотрел современный специализированный угольный порт "Дальтрансугля". Дегтярев заявил, что нужно продолжить работу с налогоплательщиками, и пообещал инвесторам особое отношение.